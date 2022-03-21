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1 час назад

Советник президента РФС высказался о будущем сборной России

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Рохус Шох, говоря о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать РФС в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 на более поздний срок, выразил мнение, что ситуация с допуском российских команд до международных соревнований нормализуется. Его слова передает «РБ Спорт».

Советник президента РФС высказался о будущем сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте не делать поспешных выводов. Все в этой жизни меняется. Давайте жить и надеяться на лучшее. Надо искать позитивные моменты, а не то, что сейчас плохо. Я реалист. Но если мы не будем верить в лучшее, то может вообще бросить работу и ничем не заниматься. Держитесь позитива. Все будет нормально», – сказал Шох.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российскую сборную и клубы до международных соревнований, проводимых под эгидой организаций.

CAS также отказал РФС в просьбе приостановить запрет УЕФА на участие российских клубов в еврокубках. Так «Спартак» потерял возможность впервые за 10 лет сыграть в 1/8 Лиги Европы.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о решении CAS.

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