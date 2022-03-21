Советник президента РФС высказался о будущем сборной России

«Давайте не делать поспешных выводов. Все в этой жизни меняется. Давайте жить и надеяться на лучшее. Надо искать позитивные моменты, а не то, что сейчас плохо. Я реалист. Но если мы не будем верить в лучшее, то может вообще бросить работу и ничем не заниматься. Держитесь позитива. Все будет нормально», – сказал Шох.