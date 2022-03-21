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55 минут назад

Карпин вызвал в сборную России ещё трёх игроков

Свободная прессаСвободная пресса

Главный тренер сборной России Валерий Карпин внёс изменения в состав национальной команды. В сборную получили вызов голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, полузащитник казанского «Рубина» Константин Кучаев и нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Карпин вызвал в сборную России ещё трёх игроков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее сообщалось, что из-за травм в сборную России в марте не приедут форварды Федор Смолов и Антон Заболотный и полузащитники Александр Ерохин и Арсен Захарян.

Ранее сообщалось, что состав молодежной сборной покинули два игрока «Спартака».

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