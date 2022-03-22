«Зенит» вошел в топ-20 списка клубов по доходу

Международная консалтинговая компания Deloitte представила список клубов с наиболее высокими доходами за прошлый сезон.
В топ-20 списка попал санкт-петербургский «Зенит» с доходом в размере 212 млн евро.
Возглавил рейтинг «Манчестер Сити» — 644,9 млн. В первую тройку также вошли «Реал» и «Бавария».
1. «Манчестер Сити» — 644,9 млн евро.
2. «Реал» — 640,7 млн.
3. «Бавария» — 611,4 млн.
4. «Барселона» — 582,1 млн.
5. «Манчестер Юнайтед» — 558 млн.
6. «Пари Сен-Жермен» — 556,2 млн.
7. «Ливерпуль» — 550,4 млн.
8. «Челси» — 493,1 млн.
9. «Ювентус» — 433,5 млн.
10. «Тоттенхэм» — 406,2 млн…
19. «Зенит» — 212 млн.