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1 час назад

«Зенит» вошел в топ-20 списка клубов по доходу в прошлом сезоне

Матч ТВМатч ТВиещё 1

Международная консалтинговая компания Deloitte представила список клубов с наиболее высокими доходами за прошлый сезон.

«Зенит» вошел в топ-20 списка клубов по доходу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В топ-20 списка попал санкт-петербургский «Зенит» с доходом в размере 212 млн евро.

Возглавил рейтинг «Манчестер Сити» — 644,9 млн. В первую тройку также вошли «Реал» и «Бавария».

1. «Манчестер Сити» — 644,9 млн евро.

2. «Реал» — 640,7 млн.

3. «Бавария» — 611,4 млн.

4. «Барселона» — 582,1 млн.

5. «Манчестер Юнайтед» — 558 млн.

6. «Пари Сен-Жермен» — 556,2 млн.

7. «Ливерпуль» — 550,4 млн.

8. «Челси» — 493,1 млн.

9. «Ювентус» — 433,5 млн.

10. «Тоттенхэм» — 406,2 млн…

19. «Зенит» — 212 млн.

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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