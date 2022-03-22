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25 минут назад

Капитан "Ростова" высказался о возможном снижении зарплат в РПЛ

Газета.RuГазета.Ru

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о возможном резком снижении зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Капитан «Ростова» высказался о снижении зарплат в РПЛ
Фото: ТАССТАСС

«Ну, пусть пересматривают. Такие реалии сейчас. Поэтому, если понадобится что-то пересмотреть, пусть пересматривают. Пойдем навстречу руководству, если это нужно будет», — приводят слова полузащитника «Известия».

Напомним, «Ростов» покинули легионеры: Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Армин Гигович и Понтус Альмквист.

Ранее сообщалось, что «Ростов» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

На 59-й минуте счет открыл форвард гостей Дмитрий Полоз, ему ассистировал Александр Сильянов. На 90-й минуте Федор Смолов с пенальти восстановил равновесие в счете.

После 22-го тура ростовчане поднялись на 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует петербургский «Зенит».

В следующем туре подопечные Валерия Карпина на своем поле примут «Нижний Новгород». Матч состоится 2 апреля. Начало в 16.30 (мск).

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