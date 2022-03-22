Кузяев: Нам не стоит унывать, надо двигаться дальше

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем состоянии на тренировочном сборе в составе сборной России и поделился мнением об отмене отборочного матча ЧМ-2022 с Польшей.
— Настроение замечательное. Со здоровьем всё в порядке. Рад, что мы собрались здесь. Хоть и, к сожалению, отменили нашу игру с Польшей, думаю, нам не стоит унывать, надо двигаться дальше.
По болезни пропустил несколько матчей «Зенита», но сейчас чувствую себя замечательно, поэтому я тренируюсь и играю, всё в порядке.
Удастся ли «Зениту» удержать преимущество в таблице? Посмотрим, сейчас не хочу ничего загадывать. Хорошо, что есть небольшой отрыв. Но впереди есть еще восемь матчей, может случиться всё что угодно. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, — сказал Кузяев в интервью YouTube-каналу сборной России.
Сборная России не сыграет с командой Польши в первом стыковом матче за право участия на ЧМ-2022, так как ФИФА и УЕФА отстранила национальную команду от участия в международных турнирах. Поляки вышли в финал плей-офф без борьбы и встретятся с победителем противостояния Швеция — Чехия.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России проходит 21 по 27 марта на базе в Новогорске.