Кузяев: Нам не стоит унывать, надо двигаться дальше

Удастся ли «Зениту» удержать преимущество в таблице? Посмотрим, сейчас не хочу ничего загадывать. Хорошо, что есть небольшой отрыв. Но впереди есть еще восемь матчей, может случиться всё что угодно. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, — сказал Кузяев в интервью YouTube-каналу сборной России.