Неймар стал самым высокооплачиваемым игроком Лиги 1

Издание L'Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

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В первую двадцатку списка попали 18 футболистов «Пари Сен-Жермен».

Больше всех в Лиге 1 получает бразильский форвард столичного клуба Неймар — €4,083 млн в месяц. На второй строчке рейтинга расположился одноклубник Неймара аргентинский нападающий Лионель Месси (€3,375 млн). Замыкает топ-3 еще один игрок парижан — француз Килиан Мбаппе (€2,22 млн).

Среди топ-20 самых высокооплачиваемых игроков лиги лишь французский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер (15-е место, €650 тыс.) и испанский хавбек монегасков Франсеск Фабрегас (18-е место, €600 тыс.) не представляют клуб из столицы Франции.

10 марта «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала французы в гостях уступили мадридскому «Реалу» (1:3). В домашнем поединке подопечные Маурисио Почеттино победили с минимальным счетом 1:0.

«ПСЖ» с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, на 12 очков опережая идущий вторым «Марсель».