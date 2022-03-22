«Арсенал» хочет заполучить Дибалу

По информации Football Italia, представители лондонской команды уже связывались с агентами 28-летнего аргентинского футболиста, который этим летом станет свободным агентом. Напомним, что в услугах Дибалы заинтересованы многие европейские топ-клубы, среди которых «Интер», «Барселона» и мадридский «Атлетико».