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1 час назад

«Арсенал» хочет заполучить Дибалу

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Руководители лондонского «Арсенала» хотят летом попробовать заполучить звёздного аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу.

«Арсенал» хочет заполучить Дибалу
Фото: ReutersReuters

По информации Football Italia, представители лондонской команды уже связывались с агентами 28-летнего аргентинского футболиста, который этим летом станет свободным агентом. Напомним, что в услугах Дибалы заинтересованы многие европейские топ-клубы, среди которых «Интер», «Барселона» и мадридский «Атлетико».

В этом сезоне Пауло Дибала провёл в составе «Ювентуса» в итальянской лиге 21 встречу. Форвард отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.

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