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1 час назад

Абрамович может заблокировать продажу "Челси" американским и британским компаниям

Газета.RuГазета.Ru

Российский бизнесмен Роман Абрамович может заблокировать продажу лондонского «Челси» британским и американским компаниям. Об этом информирует Daily Mail.

По данным источника, российский миллиардер может наложить вето на продажу клуба представителям стран, которые ввели санкции против российских олигархов.

Саудовский консорциум сделал предложение о покупке «синих» за £2,66 млрд.

Это крупнейшее предложение среди инвесторов не из Великобритании и США. Однако британское правительство может выступить против продажи столичного клуба саудовцам, учитывая негативную реакцию общественности на продажу «Ньюкасла» представителям этой страны.

СМИ: Абрамович успел передать свои активы до введения санкций

Напомним, в конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

Ранее сообщалось, что Британский консорциум включился в борьбу за покупку «Челси».

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