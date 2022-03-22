ЦСКА согласовал новый контракт с Акинфеевым

Футбольный клуб ЦСКА согласовал новый контракт с вратарем Игорем Акинфеевым. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Нынешнее соглашение истекает летом этого года.
"Встречался на днях с ним, абсолютно все согласовано. В случае с Игорем это не та история, когда все должно быть на бумаге, - сказал Бабаев. - Есть ряд технических моментов, но однозначно можно считать, что договор продлен. О сроках не могу сказать".
В составе ЦСКА Акинфеев стал шестикратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА.