Клубы РПЛ проголосовали за увеличение количества команд

«Клубы РПЛ договорились увеличить количество команд с сезона-2022/23 до 18 участников. Сегодня было принято решение о том, чтобы предоставить мне личный голос в лиге, все единогласно проголосовали. Это приведет к тому, что будет необходимо менять действующий устав», — приводит слова президента РПЛ «СЭ».