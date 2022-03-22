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1 час назад

Клубы РПЛ проголосовали за увеличение количества участников со следующего сезона

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что на общем собрании клубы проголосовали за увеличение числа участников со следующего сезона.

Клубы РПЛ проголосовали за увеличение количества команд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Клубы РПЛ договорились увеличить количество команд с сезона-2022/23 до 18 участников. Сегодня было принято решение о том, чтобы предоставить мне личный голос в лиге, все единогласно проголосовали. Это приведет к тому, что будет необходимо менять действующий устав», — приводит слова президента РПЛ «СЭ».

На текущий момент в чемпионате России участвуют 16 клубов. Сезон-2021/22 закончится 21 мая.

Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС), заседание которого состоится 23 марта.

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