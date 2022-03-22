Российский бизнесмен Роман Абрамович может заблокировать продажу лондонского клуба «Челси» британским и американским компаниям из-за санкций, наложенных на Россию. Об этом пишет Daily Mail.

Саудовский консорциум сделал предложение о покупке клуба за 2,66 млрд фунтов стерлингов, что стало крупнейшим предложением среди инвесторов не из Великобритании и США. Однако британское правительство может выступить против этой сделки из-за негативной реакции общественности на продажу «Ньюкасла» представителям этой страны, пишет «Газета.ру».

Ранее британский консорциум во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus предложило за «Челси» более 3 млрд фунтов. Кроме того, свое предложение о покупке «Челси» улучшил британский миллиардер Ник Кэнди. Как сообщается, его консорциум Blue Football получил дополнительную финансовую поддержку от нового инвестора из Южной Кореи. Детали нового предложения пока не уточняются.