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1 час назад

Абрамович может заблокировать продажу «Челси» компаниям США и Британии

Елена Прошина

Российский бизнесмен Роман Абрамович может заблокировать продажу лондонского клуба «Челси» британским и американским компаниям из-за санкций, наложенных на Россию. Об этом пишет Daily Mail.

Саудовский консорциум сделал предложение о покупке клуба за 2,66 млрд фунтов стерлингов, что стало крупнейшим предложением среди инвесторов не из Великобритании и США. Однако британское правительство может выступить против этой сделки из-за негативной реакции общественности на продажу «Ньюкасла» представителям этой страны, пишет «Газета.ру».

Ранее британский консорциум во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus предложило за «Челси» более 3 млрд фунтов. Кроме того, свое предложение о покупке «Челси» улучшил британский миллиардер Ник Кэнди. Как сообщается, его консорциум Blue Football получил дополнительную финансовую поддержку от нового инвестора из Южной Кореи. Детали нового предложения пока не уточняются.

СМИ: Абрамович успел передать свои активы до введения санкций

Как сообщали британские СМИ, власти страны пошли на уступки Роману Абрамовичу и позволили ему самостоятельно решить вопрос о продаже футбольного клуба. Деньги от продажи миллиардер направит в созданный им фонд в поддержку жертв российско-украинского конфликта.

Футбол,Видео,Роман Абрамович,
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