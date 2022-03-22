Российский бизнесмен Роман Абрамович может заблокировать продажу лондонского клуба «Челси» британским и американским компаниям из-за санкций, наложенных на Россию. Об этом пишет Daily Mail.
Саудовский консорциум сделал предложение о покупке клуба за 2,66 млрд фунтов стерлингов, что стало крупнейшим предложением среди инвесторов не из Великобритании и США. Однако британское правительство может выступить против этой сделки из-за негативной реакции общественности на продажу «Ньюкасла» представителям этой страны, пишет «Газета.ру».
Ранее британский консорциум во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus предложило за «Челси» более 3 млрд фунтов. Кроме того, свое предложение о покупке «Челси» улучшил британский миллиардер Ник Кэнди. Как сообщается, его консорциум Blue Football получил дополнительную финансовую поддержку от нового инвестора из Южной Кореи. Детали нового предложения пока не уточняются.
Как сообщали британские СМИ, власти страны пошли на уступки Роману Абрамовичу и позволили ему самостоятельно решить вопрос о продаже футбольного клуба. Деньги от продажи миллиардер направит в созданный им фонд в поддержку жертв российско-украинского конфликта.