Жирков поддержал решение о моратории на вылет в РПЛ

Полузащитник подмосковных "Химок" Юрий Жирков поделился мнением о возможном введении моратория на вылет в Российской премьер-лиге (РПЛ) и увеличении числа участников турнира.

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"Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр. Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит", — передает слова Жиркова "Чемпионат".

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях подконтрольных этим организациям из-за ситуации на Украине.

В связи с этим в РПЛ прорабатывается вопрос об увеличении числа матчей за счет расширения лиги. Также рассматривается мораторий на вылет команд, занявших по итогам сезона-2021/22 последние два места. За расширение лиги проголосовали 10 из 16 команд РПЛ. Окончательное решение по этому вопросу примет Российский футбольный союз (РФС).

Ранее Ашот Хачатурянц заявил, что представители российского футбола находятся в диалоге с ФИФА и УЕФА.