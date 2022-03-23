Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Жирков поддержал решение о моратории на вылет в РПЛ

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Полузащитник подмосковных "Химок" Юрий Жирков поделился мнением о возможном введении моратория на вылет в Российской премьер-лиге (РПЛ) и увеличении числа участников турнира.

Жирков поддержал решение о моратории на вылет в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас на российский футбол большое влияние оказывают санкции, и расширение лиги видится хорошим выходом, чтобы заполнить свободные календарные даты и увеличить количество игр. Вдобавок по многим клубам сильно ударил отъезд легионеров. Спортивный принцип нарушен. Будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит", — передает слова Жиркова "Чемпионат".

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях подконтрольных этим организациям из-за ситуации на Украине.

В связи с этим в РПЛ прорабатывается вопрос об увеличении числа матчей за счет расширения лиги. Также рассматривается мораторий на вылет команд, занявших по итогам сезона-2021/22 последние два места. За расширение лиги проголосовали 10 из 16 команд РПЛ. Окончательное решение по этому вопросу примет Российский футбольный союз (РФС).

Ранее Ашот Хачатурянц заявил, что представители российского футбола находятся в диалоге с ФИФА и УЕФА.

Последние новости
Футбол,РПЛ,Ашот Хачатурянц,Юрий Жирков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители