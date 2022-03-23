В «Барселоне» не исключили вариант подписания Холанда

— Подписание Холанда — трудная задача, но не невозможная. В этом вопросе есть много обстоятельств. Клуб, несмотря на свое финансовое положение, ищет способы подписать его. «Барса» должна подписывать лучших, а Холанд — великий игрок. Я бы предпочел, чтобы Мбаппе и Холанд не были вместе в «Реале», — сказал Масип в интервью SER.