В «Барселоне» не исключили вариант подписания Холанда

Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, оценил вероятность подписания форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
— Подписание Холанда — трудная задача, но не невозможная. В этом вопросе есть много обстоятельств. Клуб, несмотря на свое финансовое положение, ищет способы подписать его. «Барса» должна подписывать лучших, а Холанд — великий игрок. Я бы предпочел, чтобы Мбаппе и Холанд не были вместе в «Реале», — сказал Масип в интервью SER.
Холанд выступает за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 22 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.