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36 минут назад

Ибрагимович паникует из-за мыслей об окончании карьеры

Газета.RuГазета.Ru

40-летний нападающий сборной Швеции и итальянского "Милана" Златан Ибрагимович рассказал об эмоциях, которые вызывают у него мысли о завершении спортивной карьеры.

"Ощущаю панику": Ибрагимович рассказал о мыслях об окончании карьеры
Фото: TwitterTwitter

"Ощущаю небольшую панику из-за перспективы завершения карьеры. Конечно, я буду продолжать играть как можно дольше, пока могу добиваться результатов. Знаю, что больше никогда не почувствую адреналин, который ощущаю, играя в футбол. Футболисты запрограммированы просыпаться, идти на тренировку, возвращаться домой и отдыхать", — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Также он отметил, что людям нужно продолжать наслаждаться его игрой, потому что ничего подобного они никогда в своей жизни больше не увидят. Ибрагимович начал свою карьеру во взрослом футболе в 1999 году у себя на родине. Уже спустя два года он перебрался в Голландию и поиграл в четырех топ-чемпионатах Европы. В 2016 году он принял решение завершить карьеру в национальной команде Швеции, но в 2021 году вернулся и сыграл четыре матча в отборочном турнире чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что 25-летняя первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры.

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