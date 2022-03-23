«На грани пьянства»: во Франции раскритиковали Неймара

«Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства. Это так он преисполнен чувством мести по отношению к «ПСЖ». Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит «ПСЖ». Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться», — приводит слова Риоло Mundo Deportivo.