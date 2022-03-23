«На грани пьянства»: во Франции раскритиковали Неймара

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара за его отношение к тренировочному процессу в клубе.
«Неймар уже почти не тренируется, он приезжает в плачевном состоянии, на грани пьянства. Это так он преисполнен чувством мести по отношению к «ПСЖ». Между клубом и раздевалкой существует тотальный разрыв. Он наносит большой ущерб клубу. Отпустите его, он рушит «ПСЖ». Тренера больше не существует, президент не сказал ни слова. После такой катастрофы стоило жестко высказаться», — приводит слова Риоло Mundo Deportivo.
В этом сезоне Неймар принял участие в 15 матчах своей команды в чемпионате Франции, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Последний раз бразилец выходил на поле в матче против «Монако». Он провел на поле 76 минут и отметился желтой карточкой. Подопечные Маурисио Почеттино уступили со счетом 3:0.
Это поражение не помешало «Пари Сен-Жермен» остаться лидером чемпионата Франции. Отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет 12 очков.
В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» и закончили выступление в турнире.
Ранее был опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции, где Неймар занимает первую строчку.