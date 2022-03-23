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1 час назад

Названы самые талантливые молодые футболисты мира

Lenta.ruLenta.ru

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем назван самым талантливым футболистом мира по версии портала Goal.com. Об этом сообщается на сайте издания.

Названы самые талантливые молодые футболисты мира
Фото: ReutersReuters

На втором месте расположился хавбек «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц, тройку замкнул полузащитник «Барселоны» и национальной испанской команды Гави.

На четвертой строчке находится представитель «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала, вслед за ним расположился англичанин из «Ливерпуля» Харви Элиотт.

Ранее 23 марта стало известно, что Goal.com исключил полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна из рейтинга. Футболист должен был расположиться на 11-м месте, которое оставили вакантным.

Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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