Названы самые талантливые молодые футболисты мира

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем назван самым талантливым футболистом мира по версии портала Goal.com. Об этом сообщается на сайте издания.

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На втором месте расположился хавбек «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц, тройку замкнул полузащитник «Барселоны» и национальной испанской команды Гави.

На четвертой строчке находится представитель «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала, вслед за ним расположился англичанин из «Ливерпуля» Харви Элиотт.