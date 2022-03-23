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1 час назад

«Барселона» интересуется игроком «Лидса»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Барселона» хочет подписать вингера «Лидса» Рафинью Диаса. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

«Барселона» интересуется игроком «Лидса»
Фото: ReutersReuters

По информации источника, уже состоялась позитивная встреча между представителями клуба и агентом бразильца Деку.

В контракте Рафиньи с «Лидс» есть пункт о выкупе за €70 млн, однако «Барселона» не готова тратить больше €35 млн. Цена игрока на Transfermarkt составляет €40 млн.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл за английский клуб 28 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

Футбол,
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