«Барселона» интересуется игроком «Лидса»

«Барселона» хочет подписать вингера «Лидса» Рафинью Диаса. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

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По информации источника, уже состоялась позитивная встреча между представителями клуба и агентом бразильца Деку.

В контракте Рафиньи с «Лидс» есть пункт о выкупе за €70 млн, однако «Барселона» не готова тратить больше €35 млн. Цена игрока на Transfermarkt составляет €40 млн.