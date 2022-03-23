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1 час назад

Погба заявил о краже золотой медали ЧМ-2018

Матч ТВМатч ТВиещё 1

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал, что из его дома была похищена медаль за победу на чемпионате мира 2018 года в России.

Погба заявил о краже золотой медали ЧМ-2018
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее игрок заявил об ограблении во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

— Я в порядке, моя семья тоже. У меня была довольно удивительная неделя. После матча Лиги чемпионов я пошел домой и обнаружил, что мой дом ограбили. Туда вошли три человека, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль с чемпионата мира… Больше всего меня напугало то, что во время инцидента двое моих детей были дома с няней. Она всё слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с мальчиками в комнате. Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что с моими детьми всё в порядке, — приводит слова Погба Le Figaro.

В финале чемпионата мира 2018 года сборная Франции переиграла Хорватию со счетом 4:2 и во второй раз в истории завоевала трофей.

Футбол,Поль Погба,Манчестер Юнайтед,
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