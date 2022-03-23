Погба заявил о краже золотой медали ЧМ-2018

— Я в порядке, моя семья тоже. У меня была довольно удивительная неделя. После матча Лиги чемпионов я пошел домой и обнаружил, что мой дом ограбили. Туда вошли три человека, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль с чемпионата мира… Больше всего меня напугало то, что во время инцидента двое моих детей были дома с няней. Она всё слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с мальчиками в комнате. Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что с моими детьми всё в порядке, — приводит слова Погба Le Figaro.