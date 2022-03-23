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1 час назад

«Ювентус» изучает возможность пригласить Салаха. Вингер не может договориться с «Ливерпулем» о новом контракте

Sports.ruSports.ru

«Ювентус» изучает возможность подписать вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Ювентус» изучает возможность пригласить Салаха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Срок контракта 29-летнего хавбека с мерсисайдским клубом истекает в 2023 году. Пока стороны не могут договориться о продлении договора, так как египтянина не устраивают предложенные условия.

La Gazzetta dello Sport отмечает, что туринский клуб готов подписать топ-новичка, и одним из вариантов является именно Салах.

«Юве» мог бы удовлетворить финансовые запросы футболиста благодаря налоговым льготам в Серии А.

Салах имеет опыт выступлений в итальянском чемпионате. В сезоне-2014/15 он играл за «Фиорентину», а с 2015 по 2017 год представлял «Рому».

Футбол,Мохамед Салах,
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