«Ювентус» изучает возможность пригласить Салаха

«Ювентус» изучает возможность подписать вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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Срок контракта 29-летнего хавбека с мерсисайдским клубом истекает в 2023 году. Пока стороны не могут договориться о продлении договора, так как египтянина не устраивают предложенные условия.

La Gazzetta dello Sport отмечает, что туринский клуб готов подписать топ-новичка, и одним из вариантов является именно Салах.

«Юве» мог бы удовлетворить финансовые запросы футболиста благодаря налоговым льготам в Серии А.