Абрамович задумался о покупке нового футбольного клуба

Роман Абрамович может приобрести турецкий футбольный клуб.
Российский бизнесмен через посредников ведет переговоры с владельцем «Гезтепе» Мехметом Сепилом. Ожидается, что в ближайшее время сам Сепил встретится с представителем Абрамовича.
Сепил ранее объявил, что покидает пост президента клуба. «Гезтепе» неудачно выступает в этом сезоне – в чемпионате Турции команда идет на 18-м (третьем с конца) месте, набрав в 30 играх 27 очков.
«Гезтепе» базируется в Измире – третьем по численности населения городе Турции.
В начале марта Абрамович объявил о продаже «Челси».