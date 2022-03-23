РФС отклонил предложение о расширении РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил предложение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении количества участников чемпионата страны с 16 до 18 команд. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации источника, никаких изменений по числу клубов в элитном дивизионе не планируется. Заседание исполкома проходит в среду, 23 марта, в Москве.

22 марта глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о том, что клубы поддержали расширение лиги. Изменения должны были вступить в силу с сезона-2022/2023.