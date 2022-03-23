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43 минуты назад

РФС отклонил предложение о расширении РПЛ до 18 команд

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил предложение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении количества участников чемпионата страны с 16 до 18 команд. Об этом сообщает ТАСС.

РФС отклонил предложение о расширении РПЛ
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, никаких изменений по числу клубов в элитном дивизионе не планируется. Заседание исполкома проходит в среду, 23 марта, в Москве.

22 марта глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о том, что клубы поддержали расширение лиги. Изменения должны были вступить в силу с сезона-2022/2023.

К идее о расширении числа участников РПЛ вернулись на фоне санкций в отношении российских команд. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров.

Футбол,Ашот Хачатурянц,РФС,УЕФА,
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