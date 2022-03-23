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43 минуты назад

У французского футболиста украли золотую медаль прошедшего в России ЧМ

Елена Прошина

Неизвестные вынесли из дома французского футболиста Поля Погбы сейф, в котором хранилась золотая медаль Чемпионата мира-2018, прошедшего в России. Об этом он рассказал газете Le Figaro.

Погба заявил о краже золотой медали ЧМ-2018
Фото: TwitterTwitter

Футболист рассказал, что узнал о том, что в его доме побывали воры, когда вернулся после матча Лиги чемпионов.

«Мой дом был ограблен после проникновения трех человек, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира. Больше всего меня напугало то, что двое моих детей были дома с няней во время инцидента», - цитирует Погбу РИА Новости.

По его словам, няня все слышала, позвонила супруге футболиста и охране и заперлась с детьми в комнате. Сейчас с няней и детьми все в порядке.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в России. Турнир впервые проводился в Восточной Европе. Матчи проходили в 11 российских городах. Чемпионом стала сборная Франции, обыгравшая в финале сборную Хорватии. Согласно финансовому отчету ФИФА за 2018 год, чемпионат стал самым прибыльным за всю историю, а Совет ФИФА признал его лучшим в истории.

Футбол,
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