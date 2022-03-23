Погба заявил о краже золотой медали ЧМ-2018

Неизвестные вынесли из дома французского футболиста Поля Погбы сейф, в котором хранилась золотая медаль Чемпионата мира-2018, прошедшего в России. Об этом он рассказал газете Le Figaro.

Фото: Twitter Twitter

Футболист рассказал, что узнал о том, что в его доме побывали воры, когда вернулся после матча Лиги чемпионов.

«Мой дом был ограблен после проникновения трех человек, которые украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира. Больше всего меня напугало то, что двое моих детей были дома с няней во время инцидента», - цитирует Погбу РИА Новости.

По его словам, няня все слышала, позвонила супруге футболиста и охране и заперлась с детьми в комнате. Сейчас с няней и детьми все в порядке.