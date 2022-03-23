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35 минут назад

Абрамович задумался о покупке другого футбольного клуба

Алиса Селезнёва

Российский бизнесмен Роман Абрамович ведет переговоры о приобретении турецкого футбольного клуба «Гёзтепе». Об этом со ссылкой на телеканал CNN Turk пишет РИА Новости.

Абрамович задумался о покупке нового футбольного клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, владелец «Гёзтепе» Мехмет Сепиль, купивший клуб в 2014 году за 7,5 миллионов долларов, видит в российском миллиардере возможного покупателя и переговоры уже начались.

«Стало известно, что Абрамович контактировал с Сепилем через турецкого бизнесмена. Было заявлено, что профессионалы обеих сторон оценили рынок, а вчера экс-руководитель клуба отправился в Анкару и провел переговоры по этому вопросу. Ожидается, что представитель Абрамовича и менеджеры клуба проведут очную встречу через несколько дней», - сообщает телеканал.

После 30 туров чемпионата Турции «Гёзтепе» набрал 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

10 марта Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список и заморозила активы предпринимателя в стране в связи с проведением российской спецоперации на Украине. Позднее руководство Английской премьер-лиги отстранило Абрамовича от управления принадлежащим ему футбольным клубом «Челси».

Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси» и объявил о намерении продать команду. Бизнесмен хочет выручить от продажи клуба порядка 3 млрд фунтов. Заинтересованность в покупке «Челси» выразили ирландский боец Конор Макгрегор, владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон и акционер «Кристал Пэлас» Джош Харрис. По данным СМИ, также предложение о покупке клуба за 2,66 млрд фунтов стерлингов сделал саудовский консорциум, что стало крупнейшим предложением среди инвесторов не из Великобритании и США.

Футбол,Джош Харрис,Роман Абрамович,Конор Макгрегор,
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