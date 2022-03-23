СМИ: Мбаппе сыт по горло ситуацией в «ПСЖ»

Во время сборов французской команды форвард подошел к полузащитнику Полю Погба и прошептал ему на ухо, что сыт по горло последними событиями и ситуацией в столичном клубе.Ранее парижане вылетели из Лиги чемпионов уступив «Реалу». В ответ на это фанаты выразили недовольство, а руководство клуба готово продать несколько футболистов, включая Неймара, и расторгнуть контракт с главным тренером Маурисио Почеттино и спортивным директором клуба Леонардо.