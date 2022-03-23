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49 минут назад

Мбаппе сыт по горло ситуацией в «ПСЖ» — СМИ

Матч ТВМатч ТВ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил недовольство ситуацией в команде, сообщает As.

СМИ: Мбаппе сыт по горло ситуацией в «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters

Во время сборов французской команды форвард подошел к полузащитнику Полю Погба и прошептал ему на ухо, что сыт по горло последними событиями и ситуацией в столичном клубе.Ранее парижане вылетели из Лиги чемпионов уступив «Реалу». В ответ на это фанаты выразили недовольство, а руководство клуба готово продать несколько футболистов, включая Неймара, и расторгнуть контракт с главным тренером Маурисио Почеттино и спортивным директором клуба Леонардо.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с командой рассчитан до будущего лета. 23-летний футболист не хочет продлевать его и собирается уйти в «Реал».

В текущем сезоне француз провел за парижан 37 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.Источник:AS

Футбол,Поль Погба,Реал,
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