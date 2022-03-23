В РФС приняли новый лимит на легионеров

В Российском футбольном союзе (РФС) приняли новый лимит на легионеров в чемпионате России. Заседанию исполкома РФС проходило сегодня, 23 марта. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте организации.

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По новым правилам «с сезона-2022/23 для участников чемпионата России по футболу обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле за один клуб могут находиться не более 8 иностранных футболистов».

В заявлении также отмечается, что «для участников чемпионата обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист для участия в чемпионате не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными».

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» прокомментировал информацию о решении не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) и не вводить мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам текущего сезона.

Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.