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1 час назад

Глава РФС оценил возможность исключения России из УЕФА и ФИФА

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил возможность исключения России из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Глава РФС оценил возможность исключения РФ из УЕФА и ФИФА
Фото: ТАССТАСС

Дюков подчеркнул, что постоянно находится в диалоге с ФИФА и УЕФА. Он выразил надежду, что приостановка участия российских команд носит краткосрочный характер.

«Ситуация в динамике. На данный момент у нас есть время. В мае будет больше информации. Надеемся, что в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении», — заявил глава РФС.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Кроме того, московский «Спартак», представлявший Россию в 1/8 финала Лиги Европы, был автоматически исключен из розыгрыша турнира.

После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА и УЕФА. Полноценные заседания должны состояться в ближайшие недели.

Футбол,Александр Дюков,РФС,УЕФА,Спартак,
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