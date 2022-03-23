Карпин объяснил решение остаться в сборной России

«Какие слова были перед сбором? Понятно, что сейчас другие, чем перед сборами, когда есть матчи. Но мотивировать ребят ни на что не надо. Было желание вызвать новых ребят. Сейчас делали акцент на тех, кто уже был в сборной. Не стали вызывать тех, кто играет в Европе из-за логистики. Появилась возможность вызвать других», — заключил Карпин.