Карпин объяснил решение остаться в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в беседе с «Матч ТВ» заявил, что остался в национальной команде, потому что верит в возвращение российского футбола на международные соревнования.
Ранее стало известно, что ФИФА и УЕФА отстранили российских футболистов и клубы от участия в турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
«Решил остаться в сборной, потому что рано или поздно все вернется, надо быть во всеоружии. Как сейчас ощущаю себя из-за совмещения? Никак. Давления нет, потому что задач нет», — приводятся в материале слова Карпина.
Он также отметил, что игроков не пришлось мотивировать принять участие в тренировочных сборах в Новогорске с 21 по 27 марта.
«Какие слова были перед сбором? Понятно, что сейчас другие, чем перед сборами, когда есть матчи. Но мотивировать ребят ни на что не надо. Было желание вызвать новых ребят. Сейчас делали акцент на тех, кто уже был в сборной. Не стали вызывать тех, кто играет в Европе из-за логистики. Появилась возможность вызвать других», — заключил Карпин.
Напомним, что 10 марта РФС объявил о продлении контракта с тренером до конца 2022 года и о возвращении его в «Ростов». Карпин совмещает работу в сборной и клубе.