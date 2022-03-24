Британия разрешила Абрамовичу вложить в «Челси» до €36 млн

Правительство Великобритании внесло поправки в лицензию «Челси», чтобы клуб смог продолжить играть.

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Изменения коснулись денежных вложений в столичную команду. В исправленном документе говорится, что лондонцы в связи с финансовыми проблемами могут получить до 36 миллионов евро от своей материнской компании Fordstam Ltd, владельцем которой является Роман Абрамович.

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Также изменения затронули продажу билетов. Болельщики «Челси» теперь могут купить билеты на выездные матчи, кубковые матчи и матчи женских команд. Весь доход будет поступать организаторам или домашним командам. Таким образом, фанаты попадут на полуфинал Кубка Англии против «Кристал Пэлас», который состоится в середине апреля. Несмотря на это, ограничения продолжают действовать на домашние матчи АПЛ. Присутствовать на этих матчах смогут только владельцы абонементов и те болельщики, которые купили билеты до наложения санкций на Абрамовича. Фанаты гостевых команд могут приобрести билеты, но весь доход от этого пойдет в премьер-лигу.

— Правительство внесло изменения в лицензию футбольного клуба «Челси», чтобы болельщики могли получить доступ к билетам на выездные матчи, кубковые игры и женские матчи. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за их терпение, пока мы сотрудничали с футбольными властями, чтобы сделать это возможным. С тех пор, как Роман Абрамович был добавлен в санкционный список Великобритании, мы активно работали над тем, чтобы клуб мог продолжать играть в футбол, обеспечивая при этом соблюдение режима санкций, — приводит слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона Sky Sports.

Ранее владелец «Челси» Роман Абрамович объявил, что выставляет клуб на продажу. Позже правительство Великобритании ввело санкции против российского бизнесмена из-за ситуации на Украине, а английская премьер-лига отстранила его от управления клубом. По информации СМИ, «Челси» может разориться, если Абрамович не продаст клуб до 31 мая.