ФИФА и УЕФА прекратили поддержку развития российского футбола

«В настоящий момент ФИФА и УЕФА приостановили выплаты РФС в рамках программ развития футбола. Те средства, которые мы должны были получить ранее, мы получили. Будем использовать их для развития наших проектов. Что касается наших взносов, то нами не предусмотрены какие-либо выплаты», — приводит слова Дюкова РИА «Новости».