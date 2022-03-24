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2 часа назад

ФИФА и УЕФА прекратили поддержку развития российского футбола

Газета.RuГазета.Ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о решении Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить поддержку развития российского футбола.

ФИФА и УЕФА прекратили поддержку развития российского футбола
Фото: ТАССТАСС

«В настоящий момент ФИФА и УЕФА приостановили выплаты РФС в рамках программ развития футбола. Те средства, которые мы должны были получить ранее, мы получили. Будем использовать их для развития наших проектов. Что касается наших взносов, то нами не предусмотрены какие-либо выплаты», — приводит слова Дюкова РИА «Новости».

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольным этим организациям.

24 марта сборная России должна была провести первый стыковой матч отбора к чемпионату мира — 2022 против Польши. А в начале марта московский «Спартак» впервые за десять лет должен был сыграть в 1/8 Лиги Европы.

С 21 по 27 марта сборная России проведет учебно-тренировочный сбор несмотря на отстранение. Контрольных встреч с другими командами не запланировано.

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