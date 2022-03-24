Защитник «Бетиса» и сборной Испании Эктор Бельерин высказался о ситуации на Украине.

«Мне кажется, мы обращаем большее внимание к этой военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), чем к другим. Не знаю, потому ли, что эти люди больше похожи на нас, или потому, что конфликт может непосредственно повлиять на нас на экономическом уровне, а также из-за притока беженцев.



Все молчали, когда была война в Палестине. То же самое с Йеменом и Ираком… А Россию отстранили от чемпионата мира за то, что другие страны делали годами.



Всё, что происходит, представляется мне проявлением расизма. Жизни теряются во многих конфликтах, а мы придаём значение только тем, которые недалеко от нас», — цитирует Бельерина Marca со ссылкой на La Media Inglesa.

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборную от участия во всех международных соревнованиях.

«Вслед за первоначальными решениями, принятыми советом ФИФА и исполкомом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня структуры приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Решение действительно «до последующего уведомления».

27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала российскую сборную выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна под наименованием «Сборная РФС».

Напомним, Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией из-за ситуации на Украине.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова испанского защитника Эктора Бельерина, который заявил, что ситуации на Украине уделяют больше внимания, чем конфликтам в других регионах мира.

«Приятно, когда в футбол играют умные и нетрусливые люди. В основном спортсмены либо молчат, либо не поддерживают нас. Он молодец, сказал все правильно. Таких людей надо уважать, их немало. Видно, что человек неплохо разбирается в политике. Очень надеюсь, что испанское руководство отнесется с понимаем к его позиции и не будет накладывать на него никаких санкций», — сказал Свищев «СЭ».

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон, ранее выступавший за «Краснодар», прокомментировал выход Польши в финал стыкового турнира чемпионата мира — 2022 после исключения России.

«Со спортивной точки зрения, это кажется несколько странным. Будучи не сеянной Польша вышла в финал, а мы, как сеяные, играем в полуфинале дома и финал на выезде. С другой стороны, времени на принятие решения было мало, поэтому получилось вот так», — приводит слова футболиста Sport Bladet.

Сборная Польши должна была сыграть с Россией в полуфинале стыкового турнира ЧМ, однако россияне были отстранены от участия в отборе решением Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Теперь польская команда встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Напомним, 3 марта, «Краснодар» сообщил, что приостановил действия контрактов с восемью легионерами, в том числе и с Классоном.

Генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Сьорстранд высказался о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить российских футболистов от участия в международных соревнованиях. Его слова передает «РБ Спорт».

«Мы считаем это решение справедливым. Российские футболисты ни в чем не виноваты? Да, понимаю. Но по тому, что мы видим сейчас, думаю, все справедливо. У нас был диалог с CAS, и мы считаем, что все честно. Мы надеемся, что скоро увидим конец происходящим событиям и в будущем все станет лучше», — сказал Сьорстранд.

Ханси Флик высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Считаю, это правильные показательные меры.



Не думаю, что они впечатлят Путина. Даже суровые санкции его не остановили. Это мешает лишь спортсменам, но других вариантов сейчас нет», – сказал главный тренер сборной Германии.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что национальная команда сможет сыграть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022. Его слова передает «РБ Спорт».

«Надежда, что сыграем в стыках, есть. Надежда умирает последней. Еще один момент, чтобы нам собраться. Настроение игроков? Конечно, они расстроились. Но эту новость они узнали не вчера. Никто не радуется тому, что мы не играем. Но никто и не плачет. Наверное, уже поплакали», — сказал Карпин.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отстранении национальной команды от участия в международных соревнованиях. Напомним, из-за этого сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Я бы настаивал на том, чтобы Польшу исключили, если бы у них была такая ситуация. Просто чтобы не играть с ними, их позиция понятна.



Будет интересно посмотреть, по какой схеме будет играть Польша в стыковых матчах. Буду ли желать не успеха? По барабану. Остальные сборные тоже не особо нас поддерживали.



Насколько честно, что поляки сразу вышли? Всё нечестно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался об отстранении национальной команды от международных соревнований. Его слова передает «РБ Спорт».

«Вы знаете, что говорили про нас сами спортсмены из некоторых стран. Нас душат везде. Хотелось бы верить, что сыграем в Катаре. Очень печально, что не можем играть матчи. Сейчас нужно собраться и вспомнить требования в сборной. Всегда с удовольствием приезжаю сюда», — сказал Баринов.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российскую сборную и клубы до международных соревнований, проводимых под эгидой организаций.

CAS также отказал РФС в просьбе приостановить запрет УЕФА на участие российских клубов в еврокубках. Так, «Спартак» потерял возможность впервые за 10 лет сыграть в 1/8 Лиги Европы.

Вячеслав Малафеев высказался о санкциях против российских спортсменов.

«Санкции против спортсменов, команд и сборных России.



– УЕФА хочет запретить показ в России ближайших матчей сборных;



– Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян исключен из списка самых талантливых молодых футболистов мира по версии издания Goal.



Это свежие новости, которые пришлось прочитать только за сегодняшний день.



Мы уже с вами увидели запреты на участие в играх сборной России, исключение «Спартака» из Лиги Европы, запрет биатлона, регби, гимнастики, триатлона, тяжелой атлетики, шахмат и т.д. Отстранение от хоккейного чемпионата мира, от всех мировых турниров… Список можно продолжать бесконечно.



С учетом всех тенденций и вводимых новых санкций, может, те же УЕФА и ФИФА захотят отнять все медали у нашей сборной России? Может дойти до того, что вычеркнут победы и успехи сборной СССР в 1960 году? Отнимут медали и вычеркнут из истории победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА?



Можно ожидать все от этого спортивного «мира», вплоть до того, что Льва Яшина лишат «Золотого мяча» – это будет дикостью всего спорта в целом.



Спорт, который вне политики? Судя по всему, на западе о таком никогда не слышали», – написал бывший вратарь «Зенита» и сборной России.

Президент РФС Александр Дюков высказался о сроках отстранения российских команд от международных турниров.

«Мы находимся в диалоге ФИФА и УЕФА. Я регулярно с ними общаюсь. Мы исходим из того, что приостановление участия наших команд носит краткосрочный характер. Ситуация в динамике. На данный момент у нас есть время. В мае месяце будет больше информации. Надеемся, что к тому времени стабилизация произойдёт, что в ближайшее время будет принято решение о нашем восстановлении», - приводит слова Дюкова «Чемпионат».

РФС не стал удовлетворять идеи РПЛ по мораторию на вылет и расширению лиги. Это видится разумным решением. И теперь самое время обратить внимание на другие темы, которые были сегодня затронуты в Доме футбола.

Внимание сейчас сфокусировано на словах Леонида Федуна, который сказал, что Россию могут исключить из ФИФА и УЕФА. Напомню, что пока наши клубы и сборную отстранили только «до дальнейшего уведомления». Сейчас решение коснулось «Спартака» и стыковых матчей за ЧМ-2022. Что будет со следующим сезоном — не знает никто. Допустят нас или нет – тут даже непонятно, какой из двух сценариев вероятнее.

Исключение из ФИФА и УЕФА – худший вариант из возможных, который вообще разорвёт связи между Россией и футбольным миром. И, судя по всему, говорить об этом сейчас просто неактуально. Скорее всего, до такого не дойдёт. Вот несколько причин:

Это просто неадекватно. Отстранение «Спартака» и сборной было уже чрезмерным по регламенту. Решения, скорее, понятийные, чем соответствующие правилам. Тяжело представить, что ФИФА и УЕФА пойдут на ещё более жёсткий шаг. Нет никаких сигналов от ФИФА и УЕФА, что такое решение возможно. Вариант исключения РФС из футбольной семьи фактически отсутствует в публичном пространстве. Такой повестки нет даже у условных англичан, которые обычно требуют максимальных санкций в отношении российского спорта. Сейчас об исключение из ФИФА и УЕФА заговорили из-за высказывания Леонида Федуна. Человека, который склонен будоражить несбывающимися радикальными сценариями (если что, «Спартак» так и не снялся с РПЛ и вроде даже не будет передан болельщикам). Хотя даже Федун сделал своё предположение условно: «Никто не знает, что будет в будущем. Есть вариант, условно, что нас исключат – или не исключат — из ФИФА и УЕФА». Важно понимать, что для России международный футбол приостановлен. Поставить на паузу – это не то же самое, что отказаться. Это касается и ухода спонсоров, и отъезда легионеров. Ожидается, что они в какой-то момент вернутся. РФС ясно даёт понять, что старается сохранить связь с ФИФА и УЕФА. Александр Дюков заявил, что регулярно общается с обеими организациями и исходит из того, что приостановление участия наших команд носит краткосрочный характер. Хочется верить, что президент РФС что-то знает. А ещё Россия хочет принять Евро-2028 или Евро-2032. Оставим в сторону вопрос о том, насколько это вероятно, но с нашей стороны посыл достаточно чёткий: мы хотим остаться в международном футболе.

Понятно, теоретически возможно что угодно. И всё же, пока нет оснований утверждать, будто у нас не будет еврокубков в следующем сезоне (пускай даже часть читателей в этом убеждена, судя по комментариям). И тем более пока нет поводов говорить об исключении России из ФИФА и УЕФА. Это отбросило бы наш футбол на другой уровень. Только люди, далёкие от спорта, считают, что чемпионат состоящий из россиян позволил бы им лучше развиваться. В реальности: конкуренция в командах рухнет, и игроки будут ещё больше деградировать без международных турниров.

Футбол – это не фигурное катание или синхронное плавание, где Россия доминирует. Увы, в футболе и без нас спокойно проживут. В Европе мало кто будет переживать из-за отсутствия России в еврокубках. Если кто-то забыл, то уже этим летом наша страна откатится на 19-е место в таблице коэффициентов УЕФА.