УЕФА захотел запретить России проводить Евро-2028/32

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести срочное совещание, на котором будет рассматриваться вопрос о запрете участия России в отборе на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Об этом со ссылкой на The Telegraph пишет РИА Новости.

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Ранее член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин сообщил, что организация подаст заявку на проведение в России финальной части чемпионата Европы 2028 года или 2032 года. УЕФА на своем сайте подтвердил получение заявления РФС о заинтересованности в проведении Евро. Окончательное решение о странах-хозяйках чемпионатов будет объявлено в сентябре 2023 года.

По информации The Telegraph, руководство УЕФА намерено провести срочное заседание. И уже начало разрабатывать шаги по отклонению заявки России.

Также в качестве потенциальных хозяев соревнований 2028 года называется Турция. Совместную заявку подали Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. На проведение Евро-2032 помимо России претендуют Федерация футбола Италии и Турецкая футбольная федерация.

Ранее западные санкции, введенные из-за начала российской спецоперации на Украине, привели к массовому отъезду иностранных игроков, а запрет на участие в международных соревнованиях нанес серьезный удар по ряду популярных в России видов спорта.