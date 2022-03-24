Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

УЕФА захотел запретить России проводить Евро-2028/32

Алиса Селезнёва

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести срочное совещание, на котором будет рассматриваться вопрос о запрете участия России в отборе на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Об этом со ссылкой на The Telegraph пишет РИА Новости.

УЕФА захотел запретить России проводить Евро-2028/32
Фото: ReutersReuters

Ранее член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин сообщил, что организация подаст заявку на проведение в России финальной части чемпионата Европы 2028 года или 2032 года. УЕФА на своем сайте подтвердил получение заявления РФС о заинтересованности в проведении Евро. Окончательное решение о странах-хозяйках чемпионатов будет объявлено в сентябре 2023 года.

По информации The Telegraph, руководство УЕФА намерено провести срочное заседание. И уже начало разрабатывать шаги по отклонению заявки России.

Также в качестве потенциальных хозяев соревнований 2028 года называется Турция. Совместную заявку подали Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. На проведение Евро-2032 помимо России претендуют Федерация футбола Италии и Турецкая футбольная федерация.

Ранее западные санкции, введенные из-за начала российской спецоперации на Украине, привели к массовому отъезду иностранных игроков, а запрет на участие в международных соревнованиях нанес серьезный удар по ряду популярных в России видов спорта.

В частности, российская футбольная сборная лишилась шанса поехать на чемпионат мира в Катаре и потеряет позиции в рейтингах FIFA и UEFA. В хоккее у России отняли молодежный чемпионат мира, который готовились принять Омск и Новосибирск. Также у России забрали мужской чемпионат мира по волейболу.

Футбол,Сергей Анохин,РФС,УЕФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители