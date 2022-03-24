Швеция и Чехия недовольны Польшей

Уэльс и Австрия останутся в полном неведении относительно соперника.

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Отборочный турнир ЧМ-2022 в Европе выходит на финишную прямую. Время стыковых матчей за право сыграть на Мундиале. Италия сыграет с Северной Македонией, а Португалия - с Турцией. Швеция примет Чехию, а Уэльс - Австрию. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Манчини разомнется на македонцах

Парадокс - Италия ни разу не проиграла в отборочном турнире ЧМ-2022, но не смогла получить прямую путевку. «Скуадру Адзурру» обошла команда Швейцарии, которая оказалась еще стабильнее. Теперь чемпионам Европы нужно пробиваться в Катар через стыки. И сделать это будет непросто, ведь в одну пульку вместе с итальянцами попала Португалия.

Но португальцы - это дело будущего, а пока на повестке дня полуфинал. И здесь итальянцам повезло - домашний матч против Северной Македонии, пожалуй, самый простой вариант.

Нельзя сказать, что Северная Македония - слабый соперник. Эта команда играла на Евро-2020, а в отборочном турнире опередила Румынию и Исландию. Кроме того, команда Благоя Милевски обыграла в отборе Германию на выезде (2:1). Так что недооценивать эту команду нельзя.

Но объективно, итальянцы сильнее в каждой линии, да еще и играют дома. Из потерь только Федерико Кьеза, но у Роберто Манчини было достаточно времени, чтобы придумать вариант замены. Идеальный сценарий для Италии - забить пару голов уже в первом тайме, а потом сушить игру, экономя силы для финала. В первом игровом отрезке македонцам будет очень сложно. Букмекер Winline предлагает заключить пари на победу Италии в первом тайме за 1.58.

Роналду остался без Пепе, но Турцию должен пройти

Португалия и вовсе упустила прямую путевку на ЧМ-2022 максимально обидно: на последних секундах игры с Сербией. Александар Митрович забил и привел всю страну в экстаз, а перед Криштиану Роналду и компанией серьезнейшая задача. Для КриРо турнир в Катаре наверняка последний мундиаль в качестве игрока. Но туда еще надо попасть. Делать это придется без Пепе - суперветеран подхватил коронавирус.

Вообще, у Португалии потрясающая группа атаки, а вот в обороне есть проблема. И этим постарается воспользоваться Турция. Штефан Кунц не стал тренером сборной России и теперь попытается вывести на мундиаль Турцию. Пока турки под руководством немца провели 4 матча, в них Кунц активно экспериментировал. Главная проблема этой команды - оборона. Здесь Турция чем-то похожа на Португалию. А вот в атаке все совсем неплохо, даже феерящий в ЦСКА Юсуф Языджи не считается в команде игроком основы.

Конечно, португальцы - фавориты, но уж слишком нестабильны они были в отборе. Куда резоннее здесь поставить на то, что обе команды забьют. И те, и другие сильны в атаке, а вот в обороне зевают оппонентов. Ставки на то, что обе команды смогут отличиться, принимаются с коэффициентом 2.01.

Швеция и Чехия недовольны Польшей

Швеция и Чехия после отстранения сборной России оказались в проигрышном положении. Команда Польши автоматически прошла в финал и будет куда свежее. Но недовольство недовольством, а изменить ничего нельзя. Нужно играть.

Шведы - явный фаворит матча. Да, не будет Златана Ибрагимовича, перебравшего желтых карточек, но без него команда играет даже сильнее в последнее время. Шведы будут играть дома, а это им удается хорошо. Да и в отборе шведы выглядели здорово, совсем чуть-чуть уступив Испании.

А вот Чехия едва-едва протиснулась в стыки. Спасибо Лиге наций, ведь в своей группе отбора чехи пропустили вперед не только Бельгию, но и Уэльс. Команда у Ярослава Шильгавы без особенных звезд: лидеры собраны в середине поля, Соучек и Цоуфал. А вот лидер атаки Патрик Шик пропустит стыки из-за травмы.

Кажется, шведы должны уверенно побеждать и готовиться к Польше. Букмекер Winline даёт на победу хозяев поля коэффициент 2.05.

Уэльс и Австрия будут долго ждать

В еще одном полуфинале Уэльс примет Австрию. Пикантность этой встречи в том, что победитель этой пульки определится только летом. Именно на лето перенесли матч Украины и Шотландии, так что сейчас соперникам не нужно распределять силы. Нужно выложиться здесь и сейчас.

На бумаге фаворит - Австрия, но не будем забывать, что австрийцы провалили отбор, став в своей группе только четвертыми. Они пропустили вперед Данию, Шотландию и Израиль. В то же время Уэльс опередил Чехию, ну а оказаться позади Бельгии совсем не зазорно. При этом на своем поле валлийцы не проиграли ни разу.

Гарет Бэйл может валять дурака в «Реале», но за сборную Уэльса он всегда играет очень сильно. Трибуны будут гнать валлийцев вперед, преимущество австрийцев в классе наверняка будет нивелировано. Нас ждет настоящая рубка, может быть, это будет не самый красивый, но точно эмоциональный и принципиальный поединок. В котором есть резон поставить на проход Уэльса в финал. А вот случится ли это в основное время - вопрос. Букмекер Winline даёт на проход хозяев поля коэффициент 1.90.