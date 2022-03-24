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2 часа назад

«Барселона» готова предложить Левандовскому четырехлетний контракт — СМИ

Матч ТВМатч ТВ

«Барселона» заинтересована в переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает Sport.es.

«Барселона» готова предложить Левандовскому контракт
Фото: ReutersReuters

Каталонский клуб понимает, что не сможет подписать Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» и переключил свое внимание на 33-летнего поляка. Оформление перехода не должно стать проблемой, так как форвард заинтересован в смене обстановки, а также из-за хороших отношений агента игрока Пини Захави и президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты.

Руководство каталонцев понимает, что футболист сможет выступать на высоком уровне еще два года, но благодаря своим спортивным качествам и образу жизни сможет играть дольше. Из-за этого клуб готов предложить ему контракт до 2026 года.

В «Барселоне» считают, что поляк сможет занять место главной звезды команды после ухода Лионеля Месси и поможет клубу создать положительный имидж и помочь с продвижением на рынке.

Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года. Его контракт с немецкой командой рассчитан до следующего лета. В текущем сезоне форвард провел за мюнхенцев 37 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и сделал 4 результативные передачи.

Футбол,Роберт Левандовский,Лионель Месси,
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