«Барселона» готова предложить Левандовскому контракт

«Барселона» заинтересована в переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает Sport.es.

Фото: Reuters Reuters

Каталонский клуб понимает, что не сможет подписать Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» и переключил свое внимание на 33-летнего поляка. Оформление перехода не должно стать проблемой, так как форвард заинтересован в смене обстановки, а также из-за хороших отношений агента игрока Пини Захави и президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты.

Руководство каталонцев понимает, что футболист сможет выступать на высоком уровне еще два года, но благодаря своим спортивным качествам и образу жизни сможет играть дольше. Из-за этого клуб готов предложить ему контракт до 2026 года.

В «Барселоне» считают, что поляк сможет занять место главной звезды команды после ухода Лионеля Месси и поможет клубу создать положительный имидж и помочь с продвижением на рынке.