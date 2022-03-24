Мбаппе поставил условие перед "Реалом" и ПСЖ

По сведениям источника, данный вопрос является очень важным для футболиста при переговорах с ПСЖ и мадридским "Реалом". Французы готовы принять данное условие, а с "Реалом" могут возникнуть сложности, так как королевский клуб требует от игроков отдавать им 50 процентов от продажи имиджевых прав.