Сёмин назвал главное дарование российского футбола

«Самые талантливые игроки в РПЛ — Захарян и Сперцян . Арсен же — наше главное российское дарование, главный наш талант», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

18-летний Захарян выступает за московское «Динамо» , в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги он сыграл двадцать один матч, забил пять голов и отдал семь голевых передач.

Что касается Эдуарда Сперцяна, то 21-летний полузащитник сыграл двадцать один матч за «Краснодар» во всех турнирах нынешнего сезноа, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.