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27 минут назад

Сёмин назвал главное дарование российского футбола

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных талантов российского футбола.

Сёмин назвал главное дарование российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самые талантливые игроки в РПЛ — Захарян и Сперцян. Арсен же — наше главное российское дарование, главный наш талант», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

18-летний Захарян выступает за московское «Динамо», в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги он сыграл двадцать один матч, забил пять голов и отдал семь голевых передач.

Что касается Эдуарда Сперцяна, то 21-летний полузащитник сыграл двадцать один матч за «Краснодар» во всех турнирах нынешнего сезноа, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Футбол,Эдуард Сперцян,Юрий Семин,Динамо,
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