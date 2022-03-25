Семин назвал самого талантливого футболиста России

«В моей тренерской карьере было много футболистов, не могу назвать лучшего, чтобы не обидеть других. Самые талантливые игроки в РПЛ — Захарян и Сперцян. За ними нужно следить. Арсен же — наше главное российское дарование, главный наш талант», — сказал Семин.