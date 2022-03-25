Семин назвал самого талантливого футболиста России

Российский тренер Юрий Семин рассказал, кто по его мнению является самым талантливым отечественным футболистом. Его слова передает «РБ Спорт».
«В моей тренерской карьере было много футболистов, не могу назвать лучшего, чтобы не обидеть других. Самые талантливые игроки в РПЛ — Захарян и Сперцян. За ними нужно следить. Арсен же — наше главное российское дарование, главный наш талант», — сказал Семин.
Ранее пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала исключение Арсена Захаряна из списка лучших молодых игроков мира по версии портала Goal.com.
Напомним, что портал Goal.com. поставил Захаряна на 11-е место среди лучших молодых игроков мира. Сейчас его место вакантно. Российский полузащитник уступил таким известным футболистам как Джуд Беллингем «Боруссия» Дортмунд (победитель премии), Флориан Виртц «Байер», Гави «Барселона».
Стоит отметить, что Захарян стал единственным представителем России в этой премии. В этом сезоне он провел за «Динамо» 21 игру и сумел пять раз отличиться и сделать столько же результативных передач.