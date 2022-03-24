Озил исключен из состава "Фенербахче"

Пресс-служба стамбульского клуба не разглашает причины подобного решения руководства. Также из состава выведен полузащитник Озан Туфан . По некоторым данным, Озил поругался с главным тренером команды Исмаислом Карталом.

В нынешнем сезоне 33-летний Озил провел за "Фенербахче" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.