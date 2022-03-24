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2 часа назад

Озил исключен из состава "Фенербахче"

Soccer NewsSoccer News

Немецкий полузащитник "Фенербахче" Месут Озил исключен из состава команды, сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Озил исключен из состава "Фенербахче"
Фото: TwitterTwitter

Пресс-служба стамбульского клуба не разглашает причины подобного решения руководства. Также из состава выведен полузащитник Озан Туфан. По некоторым данным, Озил поругался с главным тренером команды Исмаислом Карталом.

В нынешнем сезоне 33-летний Озил провел за "Фенербахче" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Футбол,Озан Туфан,
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