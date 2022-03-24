Аршавин раскритиковал тренировки сборной "где-то за забором"

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился со «Спорт-Экспрессом» мнением о мартовском сборе национальной команды. Никакого смысла в нем он не увидел.

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«Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда все понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время — это было бы классно. А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались... Я не вижу в этом особого смысла», — приводятся в материале слова Аршавина.

Он отметил, что сборная России нужна болельщикам и стране, поэтому не должна распускаться, но в сборе необходимости не было. По мнению Аршавина, лучшим решением было бы оставить игроков в их командах с действующим в них тренировочным процессом.

«Команда развивалась бы. И хотя в нашей академии тренируются сборные 2004-2007 годов, мне неясна цель сбора. У нас Васильев мог сыграть за "Оренбург" еще один тур, а он будет тренироваться со своими сверстниками. Для меня это непонятно», — заключил Аршавин.