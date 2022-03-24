Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Аршавин раскритиковал тренировки сборной "где-то за забором"

Елена Прошина

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился со «Спорт-Экспрессом» мнением о мартовском сборе национальной команды. Никакого смысла в нем он не увидел.

Аршавин раскритиковал тренировки сборной "где-то за забором"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я слышал, что планировалась официальная игра, открытая для болельщиков. Тогда все понятно. Лишний раз показать игроков болельщикам в такое непростое время — это было бы классно. А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались... Я не вижу в этом особого смысла», — приводятся в материале слова Аршавина.

Он отметил, что сборная России нужна болельщикам и стране, поэтому не должна распускаться, но в сборе необходимости не было. По мнению Аршавина, лучшим решением было бы оставить игроков в их командах с действующим в них тренировочным процессом.

«Команда развивалась бы. И хотя в нашей академии тренируются сборные 2004-2007 годов, мне неясна цель сбора. У нас Васильев мог сыграть за "Оренбург" еще один тур, а он будет тренироваться со своими сверстниками. Для меня это непонятно», — заключил Аршавин.

Сборная России в марте должна была провести стыковой матч с командой Польши в отборочном турнире чемпионата мира-2022 и в случае победы сыграть с победителем пары Швеция-Чехия. Однако ФИФА отстранила все российские клубы и сборные от международных турниров. Несмотря на это тренерский штаб национальной команды все равно решил провести сборы. Они проходят с 21 по 27 марта в Москве, в них принимают участие 27 футболистов.

Футбол,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители