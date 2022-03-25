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51 минуту назад

Сборные Уругвая и Эквадора отобрались на чемпионат мира по футболу

ТАССТАСС

Сборные Эквадора и Уругвая прошли в финальную часть чемпионата по футболу 2022 года в Катаре. Об этом стало известно по итогам матчей южноамериканского отборочного турнира, которые состоялись в ночь на 25 марта.

Сборные Уругвая и Эквадора отобрались на чемпионат мира по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам южноамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят четыре лучшие команды, сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителями других конфедераций. Сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Перу, а эквадорцы уступили парагвайцам (1:3). После 17 туров южноамериканского отбора на чемпионат мира сборные Уругвая и Эквадора набрали по 25 очков и занимают третье и четвертое места в турнирной таблице, перуанцы идут пятыми с 21 очком, они потеряли шансы на место в четверке.

Перед заключительным туром южноамериканского отбора шанс на пятую строчку и выход в стыки сохраняют сборные Перу, Колумбии (20 очков) и Чили (19). Перуанцы в последнем матче отбора сыграют дома с парагвайцами, колумбийцы приедут в гости к венесуэльцам, а чилийцы примут уругвайцев. Все встречи пройдут 30 марта.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На турнир уже отобрались команды Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Ирана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Японии, а также сборная Катара в качестве страны, принимающей турнир.

Футбол,
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