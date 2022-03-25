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3 часа назад

Сборные Уругвая и Эквадора отобрались в финальную стадию ЧМ-2022

Просто Про СпортПросто Про Спортиещё 3

Сборная Уругвая с минимальным счетом победила Перу в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

Сборные Уругвая и Эквадора отобрались на чемпионат мира по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Благодаря этой победе уругвайская команда вышла на четвертое место и за тур до окончания отборочного этапа напрямую вышла в финальную часть ЧМ в Катаре. А благодаря победе Уругвая на чемпионат мира также отобрался и Эквадор, который проиграл в гостях Парагваю (1:3). Однако они стали недосягаемыми для команд, занимающих места от пятого и ниже.

В других матчах дня сборная Бразилии разгромила Чили со счетом 4:0, а колумбийцы победили боливийцев 3:0.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира. Отборочный турнир Южная Америка Уругвай — Перу — 1:0 (1:0) Голы: Арраскаэта, 42

Футбол,
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