Сборные Уругвая и Эквадора отобрались на чемпионат мира по футболу

Благодаря этой победе уругвайская команда вышла на четвертое место и за тур до окончания отборочного этапа напрямую вышла в финальную часть ЧМ в Катаре. А благодаря победе Уругвая на чемпионат мира также отобрался и Эквадор, который проиграл в гостях Парагваю (1:3). Однако они стали недосягаемыми для команд, занимающих места от пятого и ниже.