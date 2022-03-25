Сборные Уругвая и Эквадора отобрались на чемпионат мира по футболу

Сборная Уругвая с минимальным счетом победила Перу в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2022.
Благодаря этой победе уругвайская команда вышла на четвертое место и за тур до окончания отборочного этапа напрямую вышла в финальную часть ЧМ в Катаре. А благодаря победе Уругвая на чемпионат мира также отобрался и Эквадор, который проиграл в гостях Парагваю (1:3). Однако они стали недосягаемыми для команд, занимающих места от пятого и ниже.
В других матчах дня сборная Бразилии разгромила Чили со счетом 4:0, а колумбийцы победили боливийцев 3:0.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Чемпионат мира. Отборочный турнир Южная Америка Уругвай — Перу — 1:0 (1:0) Голы: Арраскаэта, 42