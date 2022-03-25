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1 час назад

Неймар и Винисиус не помогут сборной Бразилии в матче с Боливией

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 2

Звёздные форварды бразильской сборной Неймар и Винисиус Жуниор не помогут своей национальной команде в последнем матче отборочного цикла с Боливией.

Неймар и Винисиус пропустят последний тур отбора на ЧМ-2022
Фото: ReutersReuters

Оба нападающих не смогут сыграть в следующем поединке с Боливией из-за перебора жёлтых карточек. В активе форварда «ПСЖ» уже четыре предупреждения, а молодой игрок мадридского «Реала» получил вторую жёлтую карточку в отборе. Стоит отметить, что в последнем матче с Чили оба игрока отметились забитыми мячами и помогли «жёлто-синим» одержать крупную победу со счётом 4:0.

Напомним, что сборная Бразилии уже обеспечила себе путёвку на катарский мундиаль.

Футбол,Реал,
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