Неймар и Винисиус пропустят последний тур отбора на ЧМ-2022

Звёздные форварды бразильской сборной Неймар и Винисиус Жуниор не помогут своей национальной команде в последнем матче отборочного цикла с Боливией.

Оба нападающих не смогут сыграть в следующем поединке с Боливией из-за перебора жёлтых карточек. В активе форварда «ПСЖ» уже четыре предупреждения, а молодой игрок мадридского «Реала» получил вторую жёлтую карточку в отборе. Стоит отметить, что в последнем матче с Чили оба игрока отметились забитыми мячами и помогли «жёлто-синим» одержать крупную победу со счётом 4:0.