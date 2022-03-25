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1 час назад

«Барселона» включилась в борьбу за форварда «ПСЖ» Мбаппе — СМИ

Матч ТВМатч ТВ

«Барселона» намерена соперничать с «Реалом» в борьбе за подписание нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Forbes.

«Барселона» включилась в борьбу за Мбаппе
Фото: ReutersReuters

По информации издания, руководство каталонской команды рассчитывает, что деньги благодаря кредиту от банка Goldman Sachs в размере 500 миллионов евро и спонсорскому соглашению со стриминговым сервисом Spotify на 70 миллионов евро в год позволят «Барселоне» сделать выгодное предложение французу. Сообщается, что сам Мбаппе готов рассмотреть предложение «Барселоны».

Также «сине-гранатовые» уверены, что приглашение Мбаппе обойдется им дешевле, чем переход форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который, по оценкам, может обойтись в 300 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Его контракт с командой рассчитан до будущего лета. 23-летний футболист в текущем сезоне провел за парижан 37 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.

Футбол,Реал,
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