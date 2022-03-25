Кто станет главным неудачником за 2022 год

Ремейк финала Кубка Африки, тренерский дебют Ригобера Сонга и многое другое.

Квалификация ЧМ-2022 подходит к концу. 25 марта в Африке начнётся стыковой раунд. Сборная Камеруна сыграет с Алжиром, Египет сразится с Сенегалом, а Гана померяется силой с Нигерией. Кто поедет в Катар - Мохамед Салах или Садио Мане? Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Видео дня

Ригобер Сонг против лучших бомбардиров квалификации

Ригобер Сонг был добротным футболистом. Отметился в АПЛ, провёл 130 матчей за сборную Камеруна и дважды выиграл Кубок африканских наций. Теперь он дебютирует в качестве главного тренера на взрослом уровне. До этого Великий вождь руководил олимпийской сборной Камеруна и ненадолго принимал национальную команду. Но только с приставкой «исполняющий обязанности».

Времени на раскачку у 45-летнего специалиста нет. О назначении Сонга объявили в начале марта, знакомиться с командой просто некогда. Впереди два матча, на кону путёвка на чемпионат мира. Соперник мощный - сборная Алжира. Но и «неукротимые львы» в полном порядке. Пять побед в шести матчах отбора на ЧМ-2022 позволили оставить позади Кот-д’Ивуар. Поставить на победный дебют Сонга можно с коэффициентом 2.21.

В составе сборной Алжира выступает лучший бомбардир квалификации ЧМ-2022 в Африке. Это опытнейший Ислам Слимани, забивший семь мячей за шесть игр. Рияд Марез из «Манчестер Сити» делит второе место - пять голов за шесть матчей. Букмекер Winline предлагает заключить пари на «обе забьют» за 2.25. Алжир - самая результативная команда африканского отбора, а Нигерия забивала во всех шести встречах. Должно быть весело.

Вторая битва Салаха и Мане за полтора месяца

Африка получила всего пять путёвок на чемпионат мира, так что столкновений грандов было не избежать. Однако жеребьёвка оказалась особенно суровой. В одну пару попали сборные Египта и Сенегала. А это, на секундочку, две лучшие команды континента на данный момент! Одна из них в Катар не поедет, хотя до сих пор ни разу не проиграла в квалификации.

Мохамед Салах и Садио Мане вновь будут по разные стороны баррикад. Лидеры «Ливерпуля» сыграют друг против друга во второй раз за полтора месяца. В финале Кубка Африки-2022 «фараоны» выиграли в серии пенальти. Решающий удар нанёс Мане, а до Салаха очередь не дошла. Основное время тогда обошлось без голов. Ставки на точный счёт 0:0 принимаются с коэффициентом 5.10.

Впрочем, КАН-2022 проходил на нейтральной территории, а теперь играть будут в Каире. Сборная Египта удивительно стабильна на своём поле: три матча в квалификации ЧМ-2022 - три победы с разницей в один мяч. 1:0 с Анголой и Ливией, 2:1 с Габоном. Winline предлагает поставить на продолжение тенденции за 3.80. Если хозяева выиграют с разницей в один гол, с 1000 рублей вы получите 3800 рублей.

Кто станет главным неудачником Африки за 2022 год?

Сборные Ганы и Нигерии ещё совсем недавно представляли грозную силу, но на минувшем Кубке Африки стали главными разочарованиями. «Суперорлы» вылетели в 1/8 финала от рук Туниса (0:1). Ганцы выступили ещё хуже - они умудрились не выйти из группы. Набрали одно очко в матчах с Марокко, Габоном и Коморскими островами.

Теперь одна из этих команд точно не попадёт на мундиаль. Что, конечно, станет большим ударом для болельщиков. Ведь известных футболистов в составах достаточно. У нигерийцев есть Ахмед Муса, Келечи Ихеаначо, Виктор Осимхен, Чидера Эджуке. У «чёрных звёзд» - Андре Айю, Томас Парти, Даниэль Амарти и не только. Но кому-то второго провала за два месяца не избежать.

Предпосылок для высокой результативности не видно. Команды забили меньше всех в Африке из числа тех, кто продолжает борьбу за место на ЧМ-2022. У Ганы всего семь голов в шести матчах. Нигерия недалеко ушла - она отличилась девять раз. На тотал меньше 2.5 мяча предлагается поставить за 1.40. Если вы хотите поднять возможный выигрыш, подумайте о тотале меньше 1.5 гола. Букмекер Winline даёт на него коэффициент 2.27. Если вратари пропустят не больше одного раза, выплата с 1000 рублей составит 2270 рублей.