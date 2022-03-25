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1 час назад

«Реал» планирует расстаться с десятью игроками летом

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«Реал Мадрид» планирует расстаться с десятью игроками в летнее трансферное окно, сообщает Goal.

«Реал» планирует расстаться с десятью игроками
Фото: ReutersReuters

Гарет Бэйл, Иско и Марсело собираются покинуть команду в конце сезона, так как их контракты истекают 1 июля, и, скорее всего, они не получат новые соглашения. Это сэкономит клубу около € 60 млн. Сэкономленные деньги пойдут на подписание Килиана Мбаппе, зарплата которого, как ожидается, составит € 50 млн.

Есть ещё четыре игрока, от которых «Реал» попытается избавиться этим летом. Это Эден Азар, Лука Йович, Мариано Диас и Хесус Вальехо. Азара и Йовича планируется отдать в аренду.

Ещё два игрока, которые могут уйти, потому что их контракты заканчиваются в 2023 году и клуб хочет получить прибыль от продажи, это Марко Асенсио и Дани Себальос.

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