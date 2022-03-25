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59 минут назад

В ЦСКА высказались о ситуации вокруг контракта Ильзата Ахметова

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Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксёнов высказался о ситуации с контрактом полузащитника армейцев Ильзата Ахметова.

В ЦСКА высказались о ситуации вокруг Ильзата Ахметова
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«Переговоры с представителем Ахметова начались около года назад, но были приостановлены из-за некоторых разногласий по условиям контракта. В ближайшее время будет принято решение о наших дальнейших действиях», — передаёт слова Аксёнова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА не планирует пролонгировать сотрудничество с Ахметовым, и игрок может оказаться в «Зените». Ильзат выступает за армейский клуб с 2018 года. Также он заигран за сборную России.

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