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1 час назад

Экс-тренер "Зенита": РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) после санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Экс-тренер "Зенита": РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские и белорусские команды от участия во всех турнирах под своей эгидой. 7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.

"Не знаю, уедут ли легионеры из России. УЕФА разрешил им уходить из клубов, может, все уедут. РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе, у вас забрали еврокубки. Иностранцы ради этого раньше ехали в Россию. Я больше не хочу возвращаться в Россию. Но я всегда буду общаться с друзьями из России. Потому что они ни в чем не виноваты", – приводит слова чеха "РБ Спорт".

После 22-х туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует "Зенит" (48 очков). На второй строчке расположилось московское "Динамо" (43). Замыкает тройку сильнейших - ЦСКА (42).

Ранее сообщалось, что грузинский хавбек "Динамо" Лука Гагнидзе перешел в "Ракув".

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