Экс-тренер "Зенита": РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе

"Не знаю, уедут ли легионеры из России. УЕФА разрешил им уходить из клубов, может, все уедут. РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе, у вас забрали еврокубки. Иностранцы ради этого раньше ехали в Россию. Я больше не хочу возвращаться в Россию. Но я всегда буду общаться с друзьями из России. Потому что они ни в чем не виноваты", – приводит слова чеха "РБ Спорт".