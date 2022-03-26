Экс-тренер "Зенита": РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) после санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские и белорусские команды от участия во всех турнирах под своей эгидой. 7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.
"Не знаю, уедут ли легионеры из России. УЕФА разрешил им уходить из клубов, может, все уедут. РПЛ становится самым слабым чемпионатом в Европе, у вас забрали еврокубки. Иностранцы ради этого раньше ехали в Россию. Я больше не хочу возвращаться в Россию. Но я всегда буду общаться с друзьями из России. Потому что они ни в чем не виноваты", – приводит слова чеха "РБ Спорт".
После 22-х туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует "Зенит" (48 очков). На второй строчке расположилось московское "Динамо" (43). Замыкает тройку сильнейших - ЦСКА (42).
Ранее сообщалось, что грузинский хавбек "Динамо" Лука Гагнидзе перешел в "Ракув".