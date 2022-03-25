Анчелотти может возглавить сборную Италии

Карло Анчелотти может быть назначен главным тренером сборной Италии в случае отставки Роберто Манчини, сообщает La Gazetta dello Sport.

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По информации издания, Итальянская федерация футбола (FIGC) рассматривает Анчелотти в качестве одного из кандидатов на должность, если 62-летний итальянский специалист примет решение покинуть мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что еще одним претендентом является Фабио Каннаваро.

Утром в пятницу итальянские СМИ отмечали, что Манчини провел встречу с президентом FIGC Габриэле Гравиной. Новый раунд переговоров состоится на следующей неделе.

В четверг итальянская команда уступила сборной Северной Македонии в стыковом матче отбора чемпионата мира 2022 года. Таким образом, итальянцы пропустят второе мировое первенство подряд.