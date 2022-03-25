Салихова: «Много ли теперь шансов у россиян уехать за рубеж?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу введения нового лимита на легионеров в чемпионате России.
Отметим, что 23 марта по итогам заседания исполкома РФС было принято решение о том, что команды РПЛ будут иметь возможность выпустить на поле не более восьми иностранцев одновременно, но при этом в заявку им разрешено вносить 13 легионеров, а не восемь, как это введено в настоящий момент.
– Наконец, приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится. Кто же будет смотреть нашу лигу? И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж? – цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Добавим, что в текущем сезоне у российских клубов нет ограничений по количеству иностранных футболистов на поле.