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1 час назад

Салихова – о новом лимите на легионеров в РПЛ: Много ли теперь шансов у россиян уехать за рубеж?

Советский спортСоветский спортиещё 1

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу введения нового лимита на легионеров в чемпионате России.

Салихова: «Много ли теперь шансов у россиян уехать за рубеж?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отметим, что 23 марта по итогам заседания исполкома РФС было принято решение о том, что команды РПЛ будут иметь возможность выпустить на поле не более восьми иностранцев одновременно, но при этом в заявку им разрешено вносить 13 легионеров, а не восемь, как это введено в настоящий момент.

– Наконец, приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится. Кто же будет смотреть нашу лигу? И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж? – цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне у российских клубов нет ограничений по количеству иностранных футболистов на поле.

Футбол,Зарема Салихова,Леонид Федун,РФС,Спартак,
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