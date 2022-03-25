Салихова: «Много ли теперь шансов у россиян уехать за рубеж?»

Отметим, что 23 марта по итогам заседания исполкома РФС было принято решение о том, что команды РПЛ будут иметь возможность выпустить на поле не более восьми иностранцев одновременно, но при этом в заявку им разрешено вносить 13 легионеров, а не восемь, как это введено в настоящий момент.