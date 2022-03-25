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1 час назад

В «Барселоне» опровергли интерес к Мбаппе — СМИ

Матч ТВМатч ТВ

«Барселона» не вступала в переговоры о переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Sport.es.

Мбаппе не нужен «Барселоне» — СМИ
Фото: PSGPSG

По данным французского издания L’Equipe, испанский клуб вступил в борьбу за форварда сборной Франции.

Как отмечает Sport.es, «Барселона» опровергла какие-либо контакты, связанные с возможным трансфером Мбаппе. «Сине-гранатовые» расстроены, что находятся в центре «войны» (за игрока), которая не заканчивается, клуб также выразил удивление в связи с появившимися слухами.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с командой рассчитан до будущего лета. По данным СМИ, 23-летний футболист не хочет продлевать его и собирается уйти в мадридский «Реал».

Футбол,Реал,
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