«Нам нужно золото!» — Языджи о желаниях и своем будущем в ЦСКА

Московский ЦСКА стремится стать чемпионом России в текущем сезоне, другой результат нельзя будет назвать успешным, заявил полузащитник армейцев Юсуф Языджи.

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ЦСКА после 22-х проведенных матчей занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, на 6 очков отставая от лидирующего «Зенита».

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— Мы обсуждаем только ближайшие матчи, о дальнейшем пока не думаем. Идя от игре к игре хотим побеждать. Говоря о матчах, которые будут дальше, можем упустить то, что происходит сейчас. С другой стороны, мы же великая команда. Зачем на второе или третье место? Нам нужно золото. Надеюсь, что мы выиграем все матчи до конца сезона и все закончится хорошо, — сказал Языджи в интервью «Матч ТВ».

Также он высказался о своих одноклубниках и отметил, что сумел адаптироваться в команде.

— Возможно, Акинфеев изначально кажется холодным, неразговорчивым. Но внутри он хороший и доброжелательный. Не показывать эмоций на публике — это нормально, возможно, правильно, что он так себя демонстрирует, ведь он очень большой и важный для команды человек.

Марио — очень скромный парень, он один из самых скромных игроков, которых я когда-либо видел. Он действительно хороший человек, очень позитивный, старается всем помочь.

Взаимопонимание с другими новичками? Можно играть вместе в футбол годами, но не достигнуть такого результата. Сейчас, может быть, нам немного везет, но есть ощущение, что мы знакомы много лет. Я очень рад с того момента, как присоединился к команде, потому что каждый играет всем сердцем, равнодушных нет. Готовы преодолеть любые трудности. Для меня не важно, сам забью или сделаю передачу, главное — победы, но голам своим я рад.

Перед тем, как сюда приехать, я знал, что будет матч со «Спартаком». Действительно, дерби дает очень много энергии, радуюсь полным стадионам, они заряжают энергией, особенно приятно забивать гол.

Перед моим приездом звонил Джанеру (Эркину), спросил про ЦСКА. Он ответил, что хорошая команда, история неплохая, сказал: «Не пожалеешь, если приедешь». Он забил «Спартаку» со штрафного, я тоже им забил со стандарта, после игры поздравили друг друга.